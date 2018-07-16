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Аномальная жара и грозы покидают Алтайский край на текущей рабочей неделе — дневные температуры воздуха опустятся ниже +30 градусов, а осадки в регионе будут неинтенсивными.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, вероятность гроз и ливней с градом сохраняется в предгорных районах в ночь на 17 июля, а затем в крае не ожидается сильных дождей.
Ночные температуры в рабочие дни на этой неделе будут балансировать в диапазоне +12...+17 градусов. Днем температура воздуха составит +22...+29 градусов.
Наиболее прохладным днем, как ожидается, станет среда, 18 июля, когда термометры покажут всего лишь около +20 градусов.
Местами на этой неделе возможны дожди, но они будут слабыми либо умеренными.
Ветер в основном будет северный и несильный, хотя местами также возможны порывы.
При этом до 20 июля в крае сохранится штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.
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Грозы в Бийске? Не-е, не слышали