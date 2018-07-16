Фото: vk.com/barneos22
Следственный комитет начал проверку после появления данных о том, что на детской площадке в Барнауле травмировался ребенок.
Напомним, что об инциденте в одном из дворов на улице Шукшина сообщили в социальных сетях. Отмечалось, что ребенок провалился под игровую площадку с прогнившим деревянным покрытием.
В рамках доследственной проверки сотрудники СКР установят все обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку лицам, ответственным за надлежащее содержание игровой площадки.
Комментарии