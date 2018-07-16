Провластные политики, эксперты, блогеры и журналисты получили указание из администрации президента не употреблять термин "пенсионная реформа", поскольку слово "реформа" может вызвать у граждан ассоциации с девяностыми годами, пишет "Дождь" со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю, а также источники в Госдуме.
Отмечается, что соответствующую рекомендацию из Кремля получили государственные и провластные СМИ, а также все, кто транслирует точку зрения власти, то есть депутаты от "Единой России", эксперты и некоторые блогеры.
Власти опасаются именно слова "реформа", поясняют собеседники. Предполагается, что слово будет ассоциироваться у людей с трудностями 1990-х годов, а таких аналогий нужно всячески избегать.
Источники издания сообщают, что в Кремле прекрасно понимают непопулярность идеи повышения пенсионного возраста у населения, поэтому пытаются организовать ее "правильную" подачу.
Вместо разговоров о "реформе" Кремль рекомендовал использовать другие термины, например, "преобразования" или "изменения".
То, что политики действительно ищут замену слову "реформа", хорошо заметно. "Уверяю вас, как непосредственный участник всех событий по разработке пенсионных изменений, в том, что мы изначально планировали выйти с нашими предложениями по целому пакету изменений", — говорил 15 июля первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в программе "Познер".
В "Единой России" используемая сейчас терминология хорошо видна на сайте партии. Так, в одном из последних опубликованных на данную тему материалов используются в зависимости от контекста следующие выражения: "обсуждаемыми изменениями пенсионной системы", "совершенствовании пенсионной системы", "те параметры пенсионной системы", "пенсионные предложения, "пенсионного законодательства" и так далее.
Политики также утверждают, что предложена не пенсионная реформа, а именно изменения по настройке пенсионной системы. Нельзя называть реформой "антропометрические изменения одного показателя", уверял ранее глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.
Администрация президента с самого начала активно участвует в работе над повышением пенсионного возраста и информационным сопровождением этого процесса, рассказывают собеседники издания, близкие к Кремлю, а также источник в правительстве. Внутриполитический блок Кремля мониторит ситуацию в регионах, а также составляет список экспертов, которые должны "правильно" комментировать тему. Речь идет об очень длинном списке, насчитывающем сотни фамилий, утверждает собеседник в Кремле. Некоторые из них признавались "Дождю", что получали аналитические записки, в которых изложены аргументы в защиту повышения пенсионного возраста, которые можно использовать в публичных дискуссиях.
Дума рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста на этой неделе в первом чтении. После этого депутаты уйдут на каникулы, чтобы принять закон окончательно уже осенью.
Комментарии
Предполагается, что слово будет ассоциироваться у людей с трудностями 1990-х годов, а таких аналогий нужно всячески избегать.
какие трудности, ведь это были "святые 90-е" (с)
а Майдан они каким словом подменять будут?
предатели народа
Наверное не надо говорить реформа, надо говорить повышение, так людям понятней о чем речь. Реформ было много, а повышение после Октябрьской революции первый раз
Пенсионная цензура?
Пока вякать не начнем, будут давить до последнего, не за горами 10 часовой рабочий день ))))
по вотсапу хорошая волна уже идет, если примут закон может перерасти в шторм
Хорошо, что о нас заботятся и думают как нам говорить правильно. А то, мы не знаем и не можем формулировать мысли самостоятельно, без указаний, запретов, цензуры, повышения углублений. Нужно просто сменить формат просвещения на 1 и 2 канале по осведомлению россиян и всего мира с добродушно миролюбивого на заботливо трогательный. И все само собой наладится.
Никуда вы вякать не будете, все кончиться плачем и нытьем в Одноклассниках и Ватцапе. Вы даже протестуете только после согласования протеста с администрацией.
-гость- 15:59
отчасти вы правы, но вспомните чем закончилась монетизация льгот пенсионерам в 2005 году
Президент сказал пока я президент повышения пенсионного возраста не будет.
Уходи, будь мужчиной.
хоть сто раз скажи халва - во рту сладко не станет
"Президент сказал..."
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то был старый президент, а этот новый