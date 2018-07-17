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Настоящие герои: барнаульцы благодарят пожарных за спасение

, ИА "Амител"
В редакцию регионального информационного портала Amic.ru обратились жители улицы Червонной

В редакцию регионального информационного портала Amic.ru обратились жители улицы Червонной Барнаула со словами благодарности в адрес барнаульских пожарных.

- На нашей улице случилась беда, — говорят мужчина и женщина, не пожелавшие назвать свои фамилии. — В ночь с 12-го на 13-е июля вспыхнул дом соседей. Дело в том, что мы уже давно боялись чего-то подобного: во дворе у соседей много хлама, и не дай бог упадет шальная искра – мгновенно все вспыхнет, как факел. Так и произошло. Кажется, из-за ветхости электропроводки у них в доме случилось возгорание. Это произошло около десяти часов вечера. Пожарные отреагировали моментально! Правда, в такую жаркую и ветреную погоду огонь взялся моментально. Спасатели действовали слаженно, очень аккуратно, четко, помогали нам, попавшим в беду, изо всех сил. Ребята спасали не только горящий дом, но и дома вокруг, чтобы огонь не перебросился на соседние строения, за что им огромная благодарность. Иначе ущерб был бы более значительным, ведь вокруг много домов, трубы газоснабжения, автомобили. Тушили открытый огонь до трех ночи. Спасли из горящего дома пожилую женщину. Потом до шести утра были на месте происшествия, следили, чтобы нигде огонь снова не вспыхнул. Мы хотим сказать огромное спасибо за настоящий героизм личному составу ФСП первого отряда МЧС по Алтайскому краю и командиру отделения отдельного поста, а также лично Михаилу Погорельцеву, у которого в тот день был день рождения. Пусть будет больше в наших ведомствах и службах таких профессионалов своего дела. А Михаилу Погорельцеву и ребятам-спасателям желаем крепкого здоровья и всех благ!

 

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