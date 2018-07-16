В Перми на Avito предлагают приобрести аллигатора за 8 миллионов рублей. Изначально продавали двух "домашних питомцев" длиной 2,5 метра каждый (объявление было размещено еще 25 июня), но сейчас у продавца остался один аллигатор, пишет местная "Комсомольская правда".
Собственник аллигатора хочет продать животное без торга. В описании к объявлению указано, что аллигаторы нападают на человека крайне редко.
"Нападение на человека происходит очень редко — в отличие от крокодилов, они не рассматривают человека в качестве жертвы. Аллигаторы питаются почти всем, что они в состоянии поймать. Молодые особи охотятся на рыбу, насекомых, улиток и ракообразных. Взрослые миссисипские аллигаторы иногда могут охотиться на оленей, диких свиней или даже более молодых аллигаторов, хотя они намного хуже большинства настоящих крокодилов и черного каймана приспособлены для захвата крупной добычи", — рассказал владелец.
"У крупных аллигаторов глаза отсвечивают красным цветом, у небольших особей — зеленым. По этому признаку аллигатора можно обнаружить в темное время суток", — отмечает хозяин в объявлении.
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