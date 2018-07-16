Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT заявил, что новые российские системы вооружения "забетонируют" ядерный паритет.
"Паритет надежно обеспечен за счет новых изобретений, за счет изобретения новых систем вооружения, которые призваны, что называется, "забетонировать" ядерный паритет", — рассказал Песков.
"Ядерный паритет — это элемент взаимного сдерживания и элемент, который гарантирует стратегическую ядерную безопасность", — отметил представитель Кремля.
"На фоне других угроз, которые проистекают от Альянса, вы знаете, что наши вооруженные силы и наш военно-промышленный комплекс принимают все необходимые меры", — заверил Песков.
Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о разработке уникальных систем вооружений, аналогов которым в мире нет.
Комментарии
мультфильмы то покажут?
ИННОВАЦИОННЫЕ проекты теперь не котируются, ушли в прошлое с прошлым президентом, с 25 млн. новых технологических рабочих мест. Теперь будут УНИКАЛЬНЫЕ проекты, уникальная система вооружений, СВЕХУНИКАЛЬНАЯ пенсионная система...
опять пурга???
Гонец из Пензы
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а есть варианты?