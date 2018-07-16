Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении изменения в пенсионное законодательство, сообщает РИА Новости.
Дума рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста на этой неделе в первом чтении. После этого депутаты уйдут на каникулы, чтобы принять закон окончательно уже осенью.
Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что о внесении изменений в пенсионное законодательство власти намеревались сообщить еще раньше, и совпадение двух событий — объявление реформы и начало ЧМ-2018 — было случайным.
В Министерстве труда ранее заявили, что ведомство поддерживает первоначальную концепцию новаций в пенсионном законодательстве.
Проект предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию начиная с 2019 года. Для мужчин этот возраст предлагается повысить с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63.
Комментарии
Хорошо, что ГД всегда проявляет самостоятельность и во внешнеполитических вопросах и во внутренних проблемах. Не зря народные депутаты Великой России стоят на страже законности и правопорядка для процветания, счастливой и благополучной жизни россиян.
шестерки медведевские
Гореть им в аду.
Карма каждого их них настигнет.
Меня нельзя обижать.
Как же заботятся о своем народе эти недолюди, прямо как в том анекдоте, " жене шубу , а мужу носки", так и у них себе зарплаты и пенсии, народу повышение пенсионного возраста.....
Трудно согласиться с отписавшимися! Сами эту братву избрали, а теперича плюют в зеркало! В сентябре ведь опять за этих голосовать будете!