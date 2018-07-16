Фото: Минстройтранс Алтайского края
Мероприятия по углублению дна Катуни проводят в Бийском районе Алтайского края, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на информацию регионального Минстройтранса.
Данные работы проводятся в рамках соглашения 2015 года о развитии в регионе инфраструктуры внутреннего водного транспорта. Краевые власти намерены увеличить объемы транспортировки тяжелых грузов по воде с той целью, чтобы автомобильные дороги служили дольше.
Работы по углублению дна Катуни проводятся при помощи земснарядов. За три года на проведение дноуглубительных мероприятий из бюджета края и Федерации, а также из внебюджетных источников направлено более 120 миллионов рублей.
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