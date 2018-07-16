Фото: Amic.ru
Большая яма образовалась в асфальте на улице Молодежной в Барнауле, которая была отремонтирована в 2017 году в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Провал образовался рядом с магазином "Пятерочка" и общежитием №3.
Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, сейчас специалисты выехали на место, чтобы установить причину провала. Скорее всего, разрушение произошло из-за некачественных коммуникаций, которые пролегают под асфальтом. Впрочем, если это не так и выяснится, что случай является гарантийным, то подрядчик будет обязан исправить дефект за собственные средства.
В 2017 году город в составе Барнаульской агломерации стал участником масштабного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Проектом предусмотрено приведение в нормативное состояние не менее 50 процентов всей дорожной сети к 2018 году, к 2025 году – до 85 процентов, а также сокращение в два раза мест концентрации ДТП. В 2018 году в рамках проекта в краевой столице будет выполнен ремонт 44 участков улиц на общую сумму 911 миллионов рублей.
Ранее общественники ОНФ обнаружили множественные дефекты на ремонтируемом проспекте Социалистическом. Специалисты выявили просадку люков и нарушение установки бордюров.
Комментарии
Этот провал уже больше недели, никто не заделывает.
Также люк проваливается на Строителей - Соцпроспект, на стороне Локомотива, около светофора
вина в этих провалах целиком и полностью лежит на водоканале
Никогда такого не было и вот опять.
Скорей бы Томенко избрал народ - тогда ям не будет!