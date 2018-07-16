Фото: primamedia.ru
Водителей в Алтайском крае предупреждают об ограничении движения транспорта 17, 18 и 19 июля.
В краевой ГИБДД отмечают, что ограничения будут вводиться в связи с плановым движением военных колонн.
17 июля движение будет перекрыто на автодороге "Новокраюшкино – Первомайское" с 21:40 до 00:50.
18 июля ограничение будет действовать с 15:40 до 18:40 на автодороге "населенный пункт Озерки – Р-256 – населенный пункт Восточный" и в это же время на автодороге "Новокраюшкино – Первомайское".
19 июля с 21:40 до 00:40 перекроют автодорогу "Новокраюшкино – Первомайское".
Участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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