Одним из известных астрологов является Павел Глоба, который делает прогнозы не только для России и Украины, но и для всего мира. Прежде чем огласить свой прогноз, он изучает даты рождения людей, их знаки зодиака, активность Солнца и движения планет, но и эти обряды не всегда помогают быть прорицателю точным. Amic.ru собрал самые известные предсказания от Павла Глобы, которые не сбылись.

1. Последователь Ельцина

Прогнозы Павла Глобы основывались на книге предсказаний астролога XVII века Василия Немчина. До 1999 года прорицатель очень часто говорил о том, что на смену "Титану Борису" (отсылка к Борису Ельцину) придет "карлик с чёрным лицом, который будет сидеть на плечах Титана", а сам Титан будет "блуждать по лабиринту". Толкователи предсказания стали искать в Кремле людей со смуглой кожей, под подозрение попадал в том числе советский и российский государственный деятель Виктор Черномырдин. Лишь со временем стало известно, что "чернолицый" — это средневековый сленг, который обозначал разведчика. Упомянутый "лабиринт" сопоставили с Барвихой, элитным поселком в Московской области, где жил президент. В 1999 году Ельцин действительно покинул пост президента, но описания, предлагаемые Павлом Глобой, не соответствуют внешности и деятельности последующего президента.

2. "Спасение" Саддама Хусейна

Саддам Хусейн — президент Ирака с 1979 по 2003 год. В 2006 году был обвинен в убийстве 148 шиитов (последователи ислама) и приговорен Высшим уголовным трибуналом Ирака к казни, которая состоялась рано утром 30 декабря. Помимо прочего, казнь было решено устроить в присутствии представительной делегации и полностью заснять на видео. Астролог, напротив, говорил о "чудесном" спасении политика. Несмотря на то, что он оказался неправ, Павел Глоба не стал относить своё предсказание к несбывшимся: "Я считаю этот прогноз спорным, ведь нет четких материалов по этому поводу. До сих пор ходят слухи, что казнили двойника".

3. Новый президент США в лице Хиллари Клинтон

Для этого прогноза в 2008 году Павел Глоба вновь обратился к книге Василия Немчина, где было написано о том, что 44-й правитель страны будет кардинально отличаться от всех остальных, а также что новый президент приведет страну к краху и сильному экономическому кризису. Астролог решил, что речь идет именно о Хиллари Клинтон, так как она в случае победы будет первой женщиной-президентом в истории Америки. Но и этот прогноз оказался ошибочным, победу тогда одержал Барак Обама.

4. Обесценивание доллара

На пресс-конференции в 2009 году Глоба заявил, что экономическая ситуация мира будет ухудшаться: "Для доллара ближайшие два года станут очень сложными, хотя обвального падения американской валюты пока не произойдет. Самое тяжелое время для доллара наступит в 2017-2018 годах. Доллар окончательно обесценится, купюрами будут обклеивать стены в туалетах и ванных комнатах и не знать, куда их девать. В этом плане евро более надежная валюта"

Напомним, что курс доллара достиг своего пика в 2016 году и занимает уверенные позиции до сих пор.

5. Тимошенко — президент Украины, по мнению Павла Глобы

Еще одно пророчество, посвященное смене власти, касается Украины, а именно победы Юлии Тимошенко на президентских выборах в 2010 году. Но, как известно, президентом стал Виктор Янукович. Позже Павел Глоба оправдал свой промах тем, что Тимошенко проиграла, так как выдавала себя не за ту, кем является на самом деле: "Я раньше предполагал, что если Тимошенко тот человек, за которого себя выдает, если её внутренний образ соответствует образу белой женщины, ангела-хранителя Украины, значит, победит она. Если же это неправда, если же это игра, то в 49 лет будет разоблачение".

Оксана Колбасова