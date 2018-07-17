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Дождались: кто и как ремонтирует бийские дворы в 2018 году

, ИА "Амител"
К осени в городе будет благоустроено 77 дворов многоквартирных домов

Фото: Александра Черданцева/Amic.ru

Второй год подряд Бийск является активным участником федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". В 2018 году город получит даже больше отремонтированных дворов, чем Барнаул. Если в столице Алтайского края будет благоустроено 65 дворов, то в наукограде 77. Как идут работы во втором по величине городе региона, в конце минувшей недели проверили представители алтайского Минстройтранса. С ними объекты посетили и журналисты.

От жителей многоквартирных домов Бийска на вступление в программу в 2018 году поступило 77 заявок. И все 77 вошли в программу. Кстати, в 2017 году в Бийске было отремонтировано 88 дворов.

По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Бийска Ксении Потехиной, работы начались сразу во всех дворах, а в двух они уже завершены.

"На ремонт дворов многоквартирных домов Бийска было выделено 82 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Работы ведутся качественно, по графику. Они должны быть завершены до 31 октября 2018 года", — добавила Ксения Потехина.

Еще почти 40 млн город получил на благоустройство двух общественных территорий. На Петровском бульваре сделают полную реконструкцию: заменят покрытие, отремонтируют фонтан, установят сцену и два выхода. Также благоустроят бульвар 50 лет ВЛКСМ.

Но вернемся к дворам. По словам Ксении Потехиной, всего в городе к концу года благоустроенными будут 25% дворов от общего количества дворов в Бийске. Это те, что ремонтируются в этом и предыдущем годах по федеральной программе. А также с учетом ремонта в 2012-2013 годах, когда средства город получил из краевого бюджета.

"Да, работы предстоит еще много. Но мы благодарны и за то, что уже сделано. Знаете, как довольны новому асфальту, аккуратным дворам сами жители, особенно молодые мамочки и люди пенсионного возраста!" — подчеркнула представитель администрации Бийска.

В 2018 году во всех 77 дворах проезды заасфальтируют, обустроят бордюрами, проведут освещение. А на четырех объектах проведут дополнительные работы — устройство водоотвода, благоустройство детских площадок. Допработы могли получить жители всех дворов, но для этого требуется софинансирование от дома в размере 40% от суммы дополнительных работ. На это были готовы не все жители домов.

Так, во дворах домов 254 и 256 по улице Мухачева, куда также заглянули представили Минстройтранса, проводят только основные работы. В доме много пенсионеров, а потому на допработы тут не решились. Но и основным работам очень рады.

"Одному дому 40 лет, второму 38. Собственно, новый асфальт оба дома видели только в годы постройки. Внутридворовая дорога была гравийной, ее постоянно требовалось подсыпать, асфальта почти не осталось. Было сложно и опасно ходить с колясками, машине скорой помощи трудно было подъехать, автомобилям — сложно разъехаться", — рассказала журналистам председатель совета двух домов на Мухачева Марина Бурнашова.

По ее словам, ремонтные работы идут уже месяц, но жители неудобства воспринимают нормально. Сейчас заканчивают укладывать новый асфальт — самая трудная и грязная работа позади.

"У нас нет серьезных претензий к бригадам. А контролируем мы тщательно. Я, например, практически не отхожу от рабочих. Как инженер по благоустройству, знаю, где искать недостатки", — добавила Бурнашова.

Представитель генподрядчика — государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства "Юго-Восточное ДСУ" — Любовь Трибунская рассказала, что к работе дорожники подходят максимально ответственно.

"У нас есть своя лаборатория, где мы проверяем качество материалов, асфальт берем с местного завода, и он отвечает всем требованиям. Привлекаем надежных и проверенных субподрядчиков. После окончания работ будет проведен независимый технический надзор. Думаю, что никаких серьезных претензий не будет, а если и будут — оперативно исправим", — сказала Любовь Трибунская.

"Юго-Восточное ДСУ" становится генподрядчиком в этом проекте второй год. В прошлом году, добавляет Трибунская, в реализации были вопросы.

"Начинать было сложно: проект новый, сроки сжатые. Почти все недочеты прошлого года мы учтем, гарантийные сроки выдержим", — заверила она.

Как было сказано ранее, все работы отслеживает и региональный Минстройтранс.

"Мы контролируем ход работ, проверяем документацию по объектам 2018 года, а также оцениваем ситуацию на объектах прошлого года", — прокомментировала главный специалист отдела региональных программ Минстройтранса Алтайского края Ксения Измайлова.

Министерство проводит регулярные проверки объектов по программе.

"По итогам прошлого года все города-участники программы отработали хорошо, замечания были, но мы старались их оперативно устранять. Качество работ проверялось, и тут все в порядке. Да, прошлый год в плане реализации был сложным, но мы учли все спорные моменты", — добавила она.

Для реализации федеральной программы по благоустройству в Алтайском крае была утверждена госпрограмма "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы. За пять лет из федерального бюджета будет направлено 2,6 млрд рублей, 198 млн рублей — из краевого бюджета и 28 млн — из местных бюджетов. Из внебюджетных источников поступит еще 25 млн рублей. На эти средства будут благоустроены дворы, парки, площади, набережные, пешеходные зоны, скверы.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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