Алтайские гребцы взяли шесть медалей на чемпионате России

Сборная команда представителей Центра спортивной подготовки Алтайского края выиграла шесть медалей на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, прошедшем в Москве с 10 по 15 июля, сообщает "Катунь 24".
Две медали на счету каноистки Ирины Андреевой. На индивидуальной дистанции 200 метров она завоевала бронзу, а на дистанции 500 метров в каноэ-двойке — золото. На дистанции 200 метров в одиночном каноэ второе место занял Андрей Крайтор.
Еще три медали принесли байдарочники Александр Дьяченко и Кирилл Ляпунов. В двойке они одержали победу на дистанции 200 метров. В четверке они взяли серебро. На индивидуальной 200-метровке Дьяченко занял третье место.
Всего представители Алтайского края выиграли две золотые медали, две серебряные и две бронзовые. По итогам соревнований Дьяченко, Ляпунов и Андреева получили право выступить на чемпионате мира.
Комментарии
благо условия для тренировок есть. не город, а - бассейн
Не стыдно в старых москалей бабло вваливать вместо алтайских ребятишек ???
Эти "алтайские спортсмены" край только на глобусе и видели
Позор нашим спортивным шинушкам и куратору алтайского спорта резко сменившего ЛДПР на ЕР