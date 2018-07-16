Фото: tverigrad.ru
Парламент Республики Алтай в ходе внеочередной сессии высказался в пользу федерального проекта закона о повышении пенсионного возраста.
Как сообщили в пресс-службе регионального законодательного органа, народные избранники в ходе пленарного заседания рассмотрели вопрос "О проекте федерального закона № 489161-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" (в части повышения нормативного пенсионного возраста)".
"По итогам обсуждения было принято решение поддержать указанный проект федерального закона", — резюмируют в парламенте.
Напомним, что, согласно инициативе, предложенной на федеральном уровне, предусматривается поэтапное повышение основного пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин.
Ожидается, что в случае принятия законопроекта на уровне федерального парламента нововведения начнут реализовывать уже с 2019 года.
Комментарии
какие-же это "народные избранники"? отозвать у всех мандаты за предательство интересов трудового народа!
какие-же это "народные избранники"? отозвать у всех мандаты за предательство интересов трудового народа!
а причем здесь трудовой народ, "народные избранники" в буржуазном государстве выражают интересы буржуазии ))
"Слуги народа", блин... Слуги, конечно, но против народа.
120% ?