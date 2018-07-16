Студенты военной кафедры Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, обучающиеся по программам подготовки офицеров запаса и сержантов запаса (танкисты), приняли военную присягу. Обучение по этим программам в этом году заканчивают 204 студента технического вуза. Присягу студенты принимали в воинской части поселка Топчиха. Там же проходят учебные сборы.
"Попасть в ряды курсантов непросто. Молодые люди прошли сложный отбор. В течение нескольких лет студенты изучают военные дисциплины, уставы вооруженных сил, занимаются строевой подготовкой. Последний месяц они проводят на сборах, где учатся применять теоретические знания на практике, управлять и ремонтировать боевые машины, осваивают огневую и строевую подготовку и выполняют другие учебно-боевые задачи", — говорит полковник, начальник военной кафедры АлтГТУ Виктор Рубан.
После окончания учебных сборов успешно прошедшим итоговую аттестацию студентам, обучавшимся по программе подготовки офицеров запаса, приказом Министерства обороны РФ присваивается воинское звание лейтенант с последующим зачислением в запас. Студентам, успешно завершившим обучение по программам подготовки сержантов запаса и прошедшим квалификационные испытания, приказом Военного комиссариата Алтайского края присваивается звание сержант с последующим зачислением в запас.
Учебные сборы студентов продлятся до 4 августа, в этот день в техническом вузе пройдет прощание со знаменем.
Напомним, неделю назад в воинской части г. Алейска клятву на верность Родине давали 145 студентов военной кафедры АлтГТУ, которые обучаются по программам подготовки офицеров запаса и солдат запаса.
Комментарии
хорошие фотографии от безымянного фотографа