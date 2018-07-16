Фото: uprdoraltay.ru
Ремонт трех участков федеральных трасс завершили досрочно в Алтайском крае, сообщает управление федеральных автомобильных дорог "Алтай".
Так, на полтора месяца раньше дорожники отремонтировали участки 158 — 161 километр и 170 — 172 километр трассы Р-256 Чуйский тракт.
"Транспортно-эксплуатационные характеристики повысили с помощью тонкослойного защитного покрытия из битумно-минеральной смеси по мембранной технологии. Такой способ исключает попадание влаги в нижние слои дорожной одежды в процессе эксплуатации и сохраняет их от разрушения", — уточняют в Упрдор "Алтай".
Подобным же образом был проведен ремонт трассы А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан" на участке 139 — 144 километр.
Всего же в Алтайском крае предстоит обновить 113 километров федеральных трасс при общей их протяженности в 636 километров.
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