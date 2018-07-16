Фото: rabota-pushkin.ru
Бийское предприятие ООО "ПО "Железобетон имени В.М. Мозырского" вновь задолжало своим работникам более миллиона рублей.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, за апрель текущего года перед 154 работниками образовалась задолженность по заработной плате в общем размере, превышающем 1,4 миллиона рублей.
В отношении директора компании было возбуждено административное дело. Постановлением мирового судьи ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
В настоящее время задолженность по зарплате в размере 1,4 миллиона рублей перед работниками строительного предприятия погашена в полном объеме.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что это же предприятие уже имело долг перед работниками, но за март текущего года.
Комментарии