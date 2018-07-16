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Новости

Топ-менеджер госкорпорации после ареста получает 42 тысячи рублей в день

, ИА "Амител"
Продление ареста не привело к увольнению Летягина с занимаемой должности

Фото: ntime24.ru

Городской суд Сыктывкара продлил срок содержания под стражей главе ПАО "МРСК Северо-Запада" (входит в ПАО "Россети") Александру Летягину. Топ-менеджер будет находиться под арестом до 13 сентября, пишет РБК.

Суд, таким образом, ответил отказом на ходатайство Летягина о замене меры пресечения на домашний арест.

Стоит отметить, что продление ареста не привело к увольнению Летягина с занимаемой должности. Находясь в СИЗО, он продолжит получать заработную плату, размер которой, по сведениям "Коммерсанта", составляет 42 тысячи рублей в день — больше, чем среднестатистический россиянин получает в месяц.

"Назначение и увольнение гендиректора находится в компетенции совета директоров "МРСК Северо-Запада". Новых решений по данному вопросу не было", — заявили изданию в пресс-службе "МРСК Северо-Запада".

Летягин является фигурантом уголовного дела об откатах, которые, по версии следствия, энергетики в Коми получали от местных компаний-подрядчиков за получение контрактов и их оплату.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

16.07.2018 17:39
- гость -

Хахаха

0  0
16.07.2018 17:42
Андраник Карленович

Для кого эти люди живут и работают?

0  0
16.07.2018 18:12
Владимир

С такими запросами, пенсионный воздаст надо до 80 поднимать, и НДС до 50 %. \а то боюсь не хватит на всех денег.

0  0
16.07.2018 18:17
- гость -

"путинские птенчики"

0  0
16.07.2018 18:33
Гость

16.07.2018 18:17
- гость -
"путинские птенчики"

скорее хомячки- видишь щёки какие, по 42 тыщи туда закладывает ежедневно

0  0
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