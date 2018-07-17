Фото: kbrinfo.ru
Несколько крупных перевозчиков в Барнауле могут обанкротиться и прекратить существование в случае, если тарифы на проезд в общественном транспорте не будут изменены в ближайшее время. Ждать осени, как их просят в мэрии, они не могут по финансовым причинам.
Ранее представители крупных транспортных предприятий Барнаула уже писали коллективное обращение врио главы региона Виктору Томенко. По заявлению перевозчиков, тариф не пересматривался уже полтора года, а между тем цены на горюче-смазочные материалы, запчасти, электро- и теплоэнергию выросли за это время значительно. Кроме того, за последние месяцы значительно поднялась цена на бензин и дизельное топливо.
Как сообщили Amic.ru представители нескольких перевозчиков, ситуация критическая. В мэрии краевой столицы их попросили подождать с повышением до осени, после выборов губернатора Алтайского края. Причем изменение тарифов уже должно было состояться летом 2018 года, но отложено из-за отставки губернатора Алтайского края Александра Карлина.
Как отметил председатель ассоциации перевозчиков региона Николай Орлов, к нему постоянно обращаются перевозчики, которые в последние месяцы работают в убыток из-за повышения цен на ГСМ.
"Очень серьезная проблема. Работают на последнем издохе. ГСМ посадили всех в лужу", — отметил он.
Еще одной проблемой, на которую указывают перевозчики, является необходимость увеличить компенсации за перевозку льготников и доплачивать за пенсионеров. По подсчетам бизнесменов, за каждого федерального или краевого льготника они недополучают 300 рублей в месяц. Также они просят вернуть разницу в стоимости проезда между большими автобусами и малыми.
Обычно вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте Барнаула рассматривается на координационном совете по ценообразованию. До этого предложения об увеличении тарифов, поступающие со стороны перевозчиков, проходят экспертизу на обоснованность.
В последний раз плату поднимали в столице Алтайского края в 2016 году. Тогда тарифы в автобусах и маршрутках стали составлять 20 рублей, для пользователей услуг "Горэлектротранса" — 19 рублей. При условии оплаты транспортной картой цена для ее пользователя уменьшалась на рубль. Впрочем, некоторые перевозчики уже начали переходить на нерегулируемые тарифы, что теперь позволено федеральным законом.
Комментарии
Уйдут не добросовестные, на смену придут добросовестные! А на самом деле это просто пугают, ни кто ни куда не уйдёт! Перед тем как поднять тарифы, надо поднять зарплату в городе. У меня знакомый работает на 29 маршруте: он имеет личных денег по 4000 тысячи рублей за смену помимо плана и заправки. Просто перевозчики хотят больше выхлопа себе в карман, вот и всё. Автобусы бы лучше в порядок привели!
"ни кто ни куда не уйдёт".
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Учи великий и могучий,грамотей ! )
Насчёт "приварка" за смену врёт твой знакомый - он в узбечке питается.
Цены на проезд уже сейчас в Барнауле дороже чем в Новосибе, хотя регион у нас самый нищий...
помирают, ухи просют... прошлый раз на 30% повысили, при том, что топливо в цене не росло. Топливо на 10 % выросло, все, банкроты. Давайте уж поднимать на столько, насколько растет зарплата.
Хозяева маршрутов не хотят свои аппетиты по уменьшить??? просто риторический вопрос. А то план для водителей задирают, левые билеты разрешают продавать (маршрут 60 и 10), а у пассажиров почему-то зарплата не повышается и обещанное много лет назад улучшение подвижного состава как не было, так и нет. Уходят с маршрута (заканчивают рабочий день) когда им хочется, а ты стой и жди чуда.
они что не понимают что выборы на носу, После выборов пусть поднимают хоть в 2 раза.
поднять на 4% согласно официальной инфляции, т.е. на 80 копеек! ровно на столько подняли пенсии например, т.к. сказали, инфляция всего 4%.
Несколько крупных перевозчиков в Барнауле могут обанкротиться и прекратить существование в случае, если тарифы на проезд в общественном транспорте не будут изменены в ближайшее время.
перевозчики ухи переели. хрен вам немытый в рот, а не повышение.
да всё равно после "выборов" цену повысят, как и пенсионный возраст сейчас...рабы всё стерпят...
В автобусах маршрутов 20 и 35 наряду с оплатой по валидатору (если у платящего транспортная карта) вовсю выдаются билеты из рулончика, при оплате наличными.
Припоминаю, что когда вводили валидаторы, звучало, что они помогут контролировать пассажиропотоки... теперь же перевозчики, получается, вводят в заблуждение общественность, предоставляя данные о выручке?
17.07.2018 08:29
Замечу, что пенсионный возраст еще не повысили. Выяснится только осенью, повысят ли и если да, то как.
17.07.2018 08:42
Митенька ржевский
вводят в заблуждение общественность
не общественность, а налоговую инспекцию
теперь же перевозчики, получается, вводят в заблуждение общественность, предоставляя данные о выручке?
само собой умышленно занижают. тут дело для почившего ОБХСС ну или налоговой полиции, аналогично почившей...
Ладно, допустим нужно повысить плату. Только почему-то ГСМ, грубо говоря, подорожали на 30%, а плату за проезд повысить хотят чуть ли не в половину или больше. Это притом, что зарплату либо не повысили вообще, либо процентов на 7. Во всех странах прибыль в 10% считается нормой, а у нас хотят чуть ли не 50%. Деньги у них есть, и нифига они не разоряются. Пусть губозакаточную машинку себе купят.
Пустые квадратные километры рекламных площадей по-прежнему катаются по городу, но проще в очередной раз заниматься поберушничеством.
тариф поднять желают а автобусы из других регионов скупают старые
мы срочно требуем повысить нам зар.плату )))
Евгений кому нужны эти рекламы? я вообще их не читаю и ничего с них не покупаю
перевозчики вообще всех вводят в заблуждение. отрывая "левый" билетик они не считают пассажиропоток, а следовательно типа работают в убыток. вот и результат: теперь кричат о повышении проезда.