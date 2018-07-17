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"На последнем издохе": перевозчики просят срочно поднять тарифы в Барнауле

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Некоторые перевозчики в противном случае могут завершить свою работу в ближайшие недели

Фото: kbrinfo.ru

Несколько крупных перевозчиков в Барнауле могут обанкротиться и прекратить существование в случае, если тарифы на проезд в общественном транспорте не будут изменены в ближайшее время. Ждать осени, как их просят в мэрии, они не могут по финансовым причинам.

Ранее представители крупных транспортных предприятий Барнаула уже писали коллективное обращение врио главы региона Виктору Томенко. По заявлению перевозчиков, тариф не пересматривался уже полтора года, а между тем цены на горюче-смазочные материалы, запчасти, электро- и теплоэнергию выросли за это время значительно. Кроме того, за последние месяцы значительно поднялась цена на бензин и дизельное топливо.

Как сообщили Amic.ru представители нескольких перевозчиков, ситуация критическая. В мэрии краевой столицы их попросили подождать с повышением до осени, после выборов губернатора Алтайского края. Причем изменение тарифов уже должно было состояться летом 2018 года, но отложено из-за отставки губернатора Алтайского края Александра Карлина.

Как отметил председатель ассоциации перевозчиков региона Николай Орлов, к нему постоянно обращаются перевозчики, которые в последние месяцы работают в убыток из-за повышения цен на ГСМ.

"Очень серьезная проблема. Работают на последнем издохе. ГСМ посадили всех в лужу", — отметил он.

Еще одной проблемой, на которую указывают перевозчики, является необходимость увеличить компенсации за перевозку льготников и доплачивать за пенсионеров. По подсчетам бизнесменов, за каждого федерального или краевого льготника они недополучают 300 рублей в месяц. Также они просят вернуть разницу в стоимости проезда между большими автобусами и малыми.

Обычно вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте Барнаула рассматривается на координационном совете по ценообразованию. До этого предложения об увеличении тарифов, поступающие со стороны перевозчиков, проходят экспертизу на обоснованность.

В последний раз плату поднимали в столице Алтайского края в 2016 году. Тогда тарифы в автобусах и маршрутках стали составлять 20 рублей, для пользователей услуг "Горэлектротранса" — 19 рублей. При условии оплаты транспортной картой цена для ее пользователя уменьшалась на рубль. Впрочем, некоторые перевозчики уже начали переходить на нерегулируемые тарифы, что теперь позволено федеральным законом.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

17.07.2018 07:31
Гость

Уйдут не добросовестные, на смену придут добросовестные! А на самом деле это просто пугают, ни кто ни куда не уйдёт! Перед тем как поднять тарифы, надо поднять зарплату в городе. У меня знакомый работает на 29 маршруте: он имеет личных денег по 4000 тысячи рублей за смену помимо плана и заправки. Просто перевозчики хотят больше выхлопа себе в карман, вот и всё. Автобусы бы лучше в порядок привели!

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17.07.2018 07:49
Ваньке Жукову

"ни кто ни куда не уйдёт".
///
Учи великий и могучий,грамотей ! )
Насчёт "приварка" за смену врёт твой знакомый - он в узбечке питается.

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17.07.2018 07:51
- гость -

Цены на проезд уже сейчас в Барнауле дороже чем в Новосибе, хотя регион у нас самый нищий...

0  0
17.07.2018 08:06
Filin

помирают, ухи просют... прошлый раз на 30% повысили, при том, что топливо в цене не росло. Топливо на 10 % выросло, все, банкроты. Давайте уж поднимать на столько, насколько растет зарплата.

0  0
17.07.2018 08:08
- гость -

Хозяева маршрутов не хотят свои аппетиты по уменьшить??? просто риторический вопрос. А то план для водителей задирают, левые билеты разрешают продавать (маршрут 60 и 10), а у пассажиров почему-то зарплата не повышается и обещанное много лет назад улучшение подвижного состава как не было, так и нет. Уходят с маршрута (заканчивают рабочий день) когда им хочется, а ты стой и жди чуда.

0  0
17.07.2018 08:13
Даша сибирячк

они что не понимают что выборы на носу, После выборов пусть поднимают хоть в 2 раза.

0  0
17.07.2018 08:24
- гость -

поднять на 4% согласно официальной инфляции, т.е. на 80 копеек! ровно на столько подняли пенсии например, т.к. сказали, инфляция всего 4%.

0  0
17.07.2018 08:25
- гость -

Несколько крупных перевозчиков в Барнауле могут обанкротиться и прекратить существование в случае, если тарифы на проезд в общественном транспорте не будут изменены в ближайшее время.

перевозчики ухи переели. хрен вам немытый в рот, а не повышение.

0  0
17.07.2018 08:29
Гость

да всё равно после "выборов" цену повысят, как и пенсионный возраст сейчас...рабы всё стерпят...

0  0
17.07.2018 08:42
Митенька ржевский

В автобусах маршрутов 20 и 35 наряду с оплатой по валидатору (если у платящего транспортная карта) вовсю выдаются билеты из рулончика, при оплате наличными.
Припоминаю, что когда вводили валидаторы, звучало, что они помогут контролировать пассажиропотоки... теперь же перевозчики, получается, вводят в заблуждение общественность, предоставляя данные о выручке?

0  0
17.07.2018 08:43
- гость -

17.07.2018 08:29

Замечу, что пенсионный возраст еще не повысили. Выяснится только осенью, повысят ли и если да, то как.

0  0
17.07.2018 08:45
- гость -

17.07.2018 08:42
Митенька ржевский
вводят в заблуждение общественность

не общественность, а налоговую инспекцию

0  0
17.07.2018 08:46
- гость -

теперь же перевозчики, получается, вводят в заблуждение общественность, предоставляя данные о выручке?

само собой умышленно занижают. тут дело для почившего ОБХСС ну или налоговой полиции, аналогично почившей...

0  0
17.07.2018 09:20
ыть

Ладно, допустим нужно повысить плату. Только почему-то ГСМ, грубо говоря, подорожали на 30%, а плату за проезд повысить хотят чуть ли не в половину или больше. Это притом, что зарплату либо не повысили вообще, либо процентов на 7. Во всех странах прибыль в 10% считается нормой, а у нас хотят чуть ли не 50%. Деньги у них есть, и нифига они не разоряются. Пусть губозакаточную машинку себе купят.

0  0
17.07.2018 09:21
Евгений

Пустые квадратные километры рекламных площадей по-прежнему катаются по городу, но проще в очередной раз заниматься поберушничеством.

0  0
17.07.2018 09:37
татьяна

тариф поднять желают а автобусы из других регионов скупают старые

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17.07.2018 10:07
вера

мы срочно требуем повысить нам зар.плату )))

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17.07.2018 10:14
- гость -

Евгений кому нужны эти рекламы? я вообще их не читаю и ничего с них не покупаю

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17.07.2018 10:14
Ирина

перевозчики вообще всех вводят в заблуждение. отрывая "левый" билетик они не считают пассажиропоток, а следовательно типа работают в убыток. вот и результат: теперь кричат о повышении проезда.

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