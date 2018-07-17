Сочи и Алтай — весьма популярные направления отдыха среди алтайских и барнаульских депутатов. Всех опрашивать не стали, а полистали их Instagram. Делимся с вами увиденным. К концу лета ждем новых фото с депутатского отдыха.
Итак, Оксана Молодых, депутат Барнаульской гордумы. Отдыхала она на Алтае.
Там же летний отпуск проводил ее коллега по Думе Евгений Кулешов.
Отдых в Горном Алтае выбрал депутат АКЗС Павел Шумихин.
Депутат БГД, сопредседатель Общероссийского народного фронта Марина Ермоленко отдыхала в Сочи.
И снова Марина Ермоленко.
Депутат БГД, бизнесмен Вячеслав Перерядов, судя по всему, тоже заглянул в Сочи во время чемпионата мира по футболу. Не в Барнауле же он встретил члена российской команды Александра Головина.
Депутат АКЗС, глава алтайских коммунистов Мария Прусакова тоже отдыхала где-то рядом с ЧМ.
Депутат АКЗС Дмитрий Аганов был в Чехии.
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