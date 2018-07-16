Фото: Екатерина Иванютина / vk.com/barneos22
В Барнауле произошел пожар в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Сухэ-Батора, 5, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"Еще один пожар в другой части города. Скорее всего, жильцов нет дома", — рассказывает очевидец.
Предположительно, причиной мог стать выброшенный окурок сигареты.
Сообщается, что пожар был потушен примерно минут через 15 после того, как возгорание заметила продавец кваса.
"Пострадавшие пусть благодарят продавца кваса, она была там одна и заметила возгорание", — рассказывает очевидец.
"Семь расчетов пожарных, но первой приехала скорая. Загорелся третий этаж, перешел на четвертый. Затоплены водой второй и первый этажи", — говорится в сообществе. Опубликовано видео.
"Жуть, разгорелось очень быстро, в считанные секунды. В "пожарку" звоню, говорят, уже выехали. Смотрю, уже на четвертый перекинулось. Ветер очень сильный был. Хорошо, что больше ничего не загорелось, так как горящие балки ветром разносило", — отметила местная жительница.
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