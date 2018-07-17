Призеры чемпионатов Европы, мира, Олимпиад приедут 21-22 сентября в Барнаул, где пройдет уникальный международный турнир "Кубок чемпионов". Соглашение об этом было подписано между правительством Алтайского края и Международной федерацией гребли на байдарках и каноэ 25 мая 2018 года в немецком Дуйсбурге во время второго этапа Кубка мира. Барнаул конкурировал за проведение этих грандиозных коммерческих соревнований с будущей столицей Олимпийских игр – японским Токио. Но руководство Международной федерации гребли на байдарках и каноэ, побывавшее на Алтае, сделало выбор в пользу Барнаула.
Алтайский край станет первой территорией, где встретятся лучшие гребцы планеты для участия в международных стартах "Кубок чемпионов". Раньше такие соревнования нигде в мире не проводились. Состязания пройдут на базе гребного канала "Спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко". 21-22 сентября для определения победителей в двух основных дисциплинах соберутся 48 спортсменов мирового уровня: 40 зарубежных и восемь российских. Все участники международного турнира являются победителями и призёрами чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.
Среди гостей турнира – чемпион летней Олимпиады 2004 года в Афинах Рональд Рауэ из Германии, чемпион Олимпиады 2016 года в Рио, действующий чемпион мира Том Либшер (Германия), серебряный призер Олимпиады 2016 года Максим Бомон (Франция), серебряный призер Олимпиады 2012 года в Лондоне Фернанду Пимента (Португалия). Среди менее известных можно назвать участников различных Олимпиад, чемпионатов мира Артура Петерса (Бельгия), Олега Юреня (Белоруссия), Карлоса Аревало (Испания) и многих других. Алтайский край на состязаниях представит Андрей Крайтор.
Среди женщин на турнире в Барнауле также будет мощный десант, начиная от серебряных призерок Олимпиады 2016 года Эммы Йоргенсен (Дания), Марты Вальчикевич (Польша), обладательницы бронзы в Рио Ольги Худенко из Белоруссии и многих других именитых спортсменок.
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