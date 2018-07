Французы отметили победу на ЧМ-2018 кричалкой "Путин, хэй"

Президенты Франции, Хорватии и России пришли в раздевалку сборной Франции после финального матча чемпионата мира, в котором французы обыграли хорватов. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Goal.com, пишет "Лента.Ру".

Putin. Macron. Infantino. Grabar-Kitarovic.



There were some big-name visitors in France and Croatia's locker rooms after the #WorldCup final



Credit: @Ruptly pic.twitter.com/EBMkL7011B