Французы отметили победу на ЧМ-2018 кричалкой "Путин, хэй"

Президенты Франции, Хорватии и России пришли в раздевалку сборной Франции после финального матча чемпионата мира, в котором французы обыграли хорватов. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Goal.com, пишет "Лента.Ру".
Putin. Macron. Infantino. Grabar-Kitarovic.— Goal (@goal) 16 июля 2018 г.
There were some big-name visitors in France and Croatia's locker rooms after the #WorldCup final
Credit: @Ruptly pic.twitter.com/EBMkL7011B
Политики поздравили команду с победой на чемпионате, на что игроки ответили несколькими кричалками. В честь российского лидера французы исполнили "Путин, хэй, хэй, хэй".
После этого Путин вместе с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович отправились в раздевалку к проигравшей команде.
Финал чемпионата мира состоялся 15 июля в "Лужниках" и завершился со счетом 4:2 в пользу сборной Франции.
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