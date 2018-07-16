Путин опоздал на саммит к Трампу на полчаса

Самолет президента России Владимира Путина приземлился в столице Финляндии Хельсинки, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что посадка произошла на полчаса позже намеченного времени.
Согласно графику, который ранее опубликовал Белый дом, Путин и Трамп должны были начать переговоры тет-а-тет в 13.20 мск. Беседа предположительно должна была завершиться совместным ланчем в 14.50.
Ранее Трамп уже начал рабочий визит в Хельсинки встречей с президентом Финляндии.
16 июля в Хельсинки стартуют переговоры президентов России и США.
Комментарии
«Точность — вежливость королей и долг всех добрых людей»
Может быть рейс задержали из-за Димки - дебошира?
Какая причина опоздания? Ничего не известно?