Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 120 квадратных метров продают в Барнауле на Змеиногорском тракте за 11,2 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье находится на девятом уровне 16-этажного кирпичного дома.
"Квартира в экологически чистом районе города. Жилой комплекс расположен в окружении соснового бора. Из окон открываются роскошные виды. В шаговой доступности магазины, детские сады, аптеки, кофейня", — отмечает автор объявления.
В доме имеется круглосуточная охрана, консьерж. В квартире выполнен качественный ремонт. В жилье обустроено два санузла, гардеробная, имеется три кондиционера.
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