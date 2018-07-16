Яровая выступила с инициативой, ускоряющей поиск пропавших детей

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается создать дополнительные условия для оперативного поиска без вести пропавших детей путем определения возможного местонахождения по геолокации их мобильных телефонов, передает ТАСС.
"В поиске пропавших детей имеют значение часы и минуты, которые влияют на саму возможность спасения жизни и недопущения необратимых последствий", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По словам Яровой, речь идет и о ситуациях, когда ребенок незаконно удерживается и когда он заблудился, попал в опасную жизненную ситуацию: "Поэтому принятие экстренных мер в оперативном порядке позволит кардинально повлиять на перспективу спасения ребенка и оказания ему своевременной помощи".
Документом предлагается упростить и ускорить процедуру поиска пропавшего ребенка и "сделать возможным использование геолокационных данных по соответствующему заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность".
Если SIM-карта устройства зарегистрирована на другого человека, то потребуется также его письменное согласие. При этом обязательным будет уведомление суда в течение 24 часов, а в случае необходимости продолжения поиска предусмотрена необходимость получения судебного решения.
Яровая привела статистику, согласно которой в 2017 году разыскивалось около 8 тысяч несовершеннолетних, из которых около 40% — малолетние дети, а в первом квартале 2018 года — около 2,5 тысяч детей, из которых 805 малолетних. В среднем по факту пропажи ребенка ежегодно возбуждается только 10% уголовных дел из всего количества.
"Современные технологические решения должны позволять правоохранителям действовать более оперативно. По сути, поиск ребенка с использованием данных геолокации является малозатратным, но высокоэффективным. Предлагаемые меры дадут серьезный и реальный шанс на спасение ребенка. Данные геолокации, полученные в кратчайшие сроки, бесценны, потому что главное, на что направлены усилия оперативников, — это установление местонахождения пропавшего ребенка в первые часы", — считает Яровая
По информации пресс-службы депутата, законопроект поддержан Минкомсвязью, МВД, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, Роскомнадзором, фракцией "Единая Россия", а также членами Экспертного совета при заместителе председателя Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.
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