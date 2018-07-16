Фото: Kevin Lamarque/Reuters
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп после прибытия в Президентский дворец в Хельсинки совместно сфотографировались с президентом Финляндии Саули Ниинистё, а затем Путин и Трамп отправились на второй этаж в Готический зал для того, чтобы поговорить с глазу на глаз, сообщает "Интерфакс".
Перед встречей тет-а-тет лидеры государств коротко обозначили круг вопросов, которые предполагается обсуждать.
На встречу Путин приехал прямо из аэропорта на отечественном лимузине серии "Кортеж".
Комментарии