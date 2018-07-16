Обливший Жириновского пивом болельщик получил 14 суток ареста

Тверской суд Москвы отправил под административный арест болельщика, облившего пивом лидера ЛДПР Владимира Жириновского на Никольской улице после финала ЧМ по футболу, сообщает "Интерфакс".
"Суд признал Глеба Струнникова виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", — рассказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
Струнников облил пивом проходившего мимо лидера ЛДПР. Болельщик был задержан сотрудниками полиции накануне вечером на Никольской улице сразу после инцидента и доставлен в отдел полиции. В отношении него был составлен административный протокол о мелком хулиганстве (ч.2. статьи 20.1 КоАП РФ).
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