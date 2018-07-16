Завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа один на один в Хельсинки, сообщает RT.
Переговоры длились дольше двух часов. Планировалось, что общение двух лидеров продлится полтора часа.
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа проходила в президентском дворце в Хельсинки и началась почти с часовой задержкой. Главы государств не ответили ни на один вопрос журналистов перед ее началом, пишут "Ведомости".
После беседы президентов один на один начнутся российско-американские переговоры в расширенном составе — делегации встретятся за ланчем, а по его завершении состоится пресс-конференция Трампа и Путина.
Отмечается, что Трамп лично настоял на встрече тет-а-тет в самом начале саммита, чтобы составить неискаженное представление о Путине и не допустить утечек конфиденциальной информации.
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