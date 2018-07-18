Лето — традиционная пора отпусков. И корреспондент Amic.ru решил выяснить, что нужно учесть, планируя поездку за рубеж.
Каковы преимущества покупки путевок через интернет?
Покупка онлайн выйдет дешевле покупки в офисе, так как агентства добавляют к цене туроператора свою наценку: им нужно платить зарплату, налоги и аренду. У компаний, работающих через интернет, затраты гораздо меньше. Особенно актуальными считаются горящие туры, потому что места на них заканчиваются очень быстро, а через интернет их получить можно за считанные минуты.
Когда путевки дешевле?
Путевки в бархатный сезон всегда стоят дешевле. Например, поездка в Турцию, на Черноморское побережье России, в Грецию, Испанию, Черногорию летом обойдётся очень дорого, а вот в сентябре резко упадёт в цене. При этом хорошая погода, меньше людей на пляже и свежие фрукты вам обеспечены. Спрос на путевки в Азию в сезон дождей также резко снижается, но это не означает, что дожди будут там идти все время. Вода будет все такая же теплая, а цены не будут "кусаться".
Что нужно знать о горящих путевках?
Горящие путевки — это обычно короткие путешествия на 4-7 дней. Горящие туры появляются, когда туристы отказываются в последний момент, стартует продажа перед началом сезона или туроператор неправильно рассчитал спрос и выкупил лишние места.
При поиске туров предпочтение следует отдать безвизовым странам или таким, где виза ставится после прилета (Турция, Вьетнам, Таиланд , ОАЭ). Отдых в Европе подойдет тем, у кого в паспорте стоит долгосрочная виза, иначе у вас есть вероятность не успеть сделать нужные документы.
Нужна ли страховка?
Туроператоры включают в набор туриста полис обязательного медицинского страхования, а если вы путешествуете самостоятельно, то вам самим следует позаботиться о приобретении страховки.
Если во время поездки турист заболел, то медицинская помощь будет оказана бесплатно, но только при условии предварительного звонка по телефонам, указанным в полисе. При обращении в медицинское учреждение без направления от страховой компании все услуги придется оплатить самостоятельно. Но не все заболевания возьмутся лечить по страховке: обострения хронических заболеваний, случаи, связанные с беременностью, лечение зубов (только снимают боль) страховыми случаями не являются.
Во сколько обойдутся путевки в этом году?
Самый бюджетный курорт — Турция, путешествие туда обойдется туристам в 35 тыс. рублей на одного человека, за путевку в Таиланд придется заплатить 42 тыс. рублей, за Грецию — 48 тыс. рублей. Отдохнуть на Кипре можно будет за 67 тыс. рублей. А самым дорогим курортом является Куба – здесь на отдых тратят минимум 99 тыс. рублей (на одного человека).
Лада Холстинина
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