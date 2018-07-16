Взрыв прогремел в кафе в Москве

Взрыв бытового газа произошел в одном из кафе на Авиационной улице в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Twitter.
"В кафе на Авиационной улице произошел взрыв бытового газа. Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарные вертолеты. Пострадавшие госпитализированы в ожоговые центры Москвы и получают всю необходимую помощь", — написал Собянин.
По данным РЕН ТВ, хлопок произошел в автосервисе, расположенном в этом же здании. По последним данным ТАСС, число пострадавших выросло до 18.
На месте ЧП работают бригады скорой помощи и санитарные вертолеты.
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