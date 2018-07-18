Многие достопримечательности села Сростки связаны с именем нашего знаменитого земляка Василия Шукшина: это музейный комплекс, скульптурная композиция, посвященная героям его произведений, и памятник на горе Пикет, где ежегодно проходит фестиваль "Шукшинские дни на Алтае".
Но кроме мест, связанных с Василием Макаровичем, здесь есть много других, которые стоит посетить. Интересна сама по себе гора Пикет — это одно из самых прекрасных мест Алтайского края, с 1976 года здесь проводятся "Шукшинские чтения". На отроге этой горы находится одна из самых важных достопримечательностей Сросток — городище эпохи палеолита, состоящее из 40 обжитых пещерных впадин.
На террасе берега Катуни расположен курганный могильник высотой 50 метров над уровнем реки. На его площади насчитывается около 50 курганов. Особого внимания заслуживает Камень скорби с надписью "Вечная память жертвам политических репрессий 30-х годов — жителям села Сростки". Еще одна местная достопримечательность — храм святой великомученицы Екатерины. Стоит упомянуть и о памятнике расстрелянным партизанам, павшим в борьбе с отрядами колчаковцев.
С самого верха горы Пикет открывается вид на пейзажи реки Катунь и предгорий Алтая. Интерес вызывают камни, представляющие собой гранитный массив, расположенный на берегу одной из проток Катуни. Это место идеально подходит для туристов в плане ныряния под воду.
Недавно в Сростках открылось здание музея-заповедника, благодаря которому на новом уровне было организовано хранение огромного количества музейных предметов.
Также в селе Сростки находится знаменитый первыми "Шукшинскими чтениями" кинотеатр "Катунь".
Туристам и всем желающим подкрепиться придется по вкусу Сростинский базар. В этом месте готовят неповторимые пирожки, ради которых здесь останавливаются все едущие в Горный Алтай. Также здесь можно купить мед и памятные сувениры ручной работы.
Добраться до Сросток можно на любом автобусе из Новосибирска, Бийска и Барнаула. До села из Барнаула также отправляется фирменный поезд "Калина красная". Если вы отправляетесь из краевой столицы, то за дорогу отдадите минимум 420 рублей.
Остановиться в Сростках можно в кафе-гостинице "Калина красная", где двухместный номер стоит 1200 рублей за сутки, трехместный — 1800, четырехместный — 2400.
Надежда Гладкова
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