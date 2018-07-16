Путин назвал успешными переговоры с Трампом

Президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что прошедшие в Хельсинки переговоры были весьма успешными, сообщает RT.
"Переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки господином Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере. Считаю их весьма успешными и полезными", — сказал Путин.
По его словам, в ходе встречи были рассмотрены вопросы текущего состояния и перспективы российско-американских отношений.
"Считаю важным отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространению оружия массового уничтожения", — сказал Путин, подчеркнув, что Москва предоставила Вашингтону ряд конкретных предложений по этой теме.
Стороны обсудили ситуацию в Сирии, сообщил Путин: "Россия и Соединенные Штаты могут организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса, помочь возвращению беженцев к своим родным очагам".
При обсуждении украинского кризиса стороны обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей, сообщил Путин: "Соединенные Штаты могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу".
Президент России на пресс-конференции затронул также тему "вмешательства" в дела США. "Мне пришлось повторить то, что говорил уже неоднократно, в том числе на личных встречах с президентом, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела и процессы", — сказал Путин.
Он предложил рассматривать конкретные материалы в рамках рабочей группы по кибербезопасности, создание которой лидеры обсуждали на встрече в Гамбурге.
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