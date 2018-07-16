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Трамп рассказал, как его изменила встреча с Путиным в Хельсинки

, ИА "Амител"
"Сегодняшняя встреча - это только начало длительного процесса", - отметил президент США

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что отношения между государствами начали меняться в лучшую сторону, сообщает RT.

"Наши отношения никогда не были хуже тех, которые мы видим сейчас. Но это изменилось четыре часа назад. Я действительно в это верю", — сказал Трамп.

"Сегодняшняя встреча — это только начало длительного процесса... Мы хотим дружбы, сотрудничества и мира. Думаю, что могу сказать это не только от имени Америки, но и от имени России", — добавил президент США.

Путин, в свою очередь, заявил, что переговоры с Трампом "прошли в откровенной и деловой атмосфере". "Считаю их весьма успешными и полезными", — добавил он.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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