Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что отношения между государствами начали меняться в лучшую сторону, сообщает RT.
"Наши отношения никогда не были хуже тех, которые мы видим сейчас. Но это изменилось четыре часа назад. Я действительно в это верю", — сказал Трамп.
"Сегодняшняя встреча — это только начало длительного процесса... Мы хотим дружбы, сотрудничества и мира. Думаю, что могу сказать это не только от имени Америки, но и от имени России", — добавил президент США.
Путин, в свою очередь, заявил, что переговоры с Трампом "прошли в откровенной и деловой атмосфере". "Считаю их весьма успешными и полезными", — добавил он.
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