Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом отметил, что позиции двух стран по Крыму расходятся, однако для России данный вопрос закрыт, сообщает RT.
"Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт", — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что Трамп в разговоре с лидерами стран "Большой семерки" назвал Крым российским, пояснив это тем, что на полуострове живут русскоязычные люди.
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