Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что газопровод "Северный поток — 2" не отвечает интересам Германии, США будут конкурировать с данным проектом, сообщает RT.
"Я считаю, мы будем конкурировать, когда мы говорим о трубопроводе. Я не уверен, в лучших интересах Германии это или нет, но это их решение. И мы будем конкурировать... Мы продаем сжиженный газ, и мы должны конкурировать с трубопроводом. И мы будем конкурировать успешно, хотя у них есть некоторые преимущества", — сказал Трамп.
Он также отметил, что обсудил данный вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель в "жестких тонах".
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