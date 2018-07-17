Порошенко опасается "нападения" России на Мариуполь

Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Одессу на международные учения Sea Breeze заявил, что российские войска могут провести "военную операцию" против Мариуполя, сообщает RT.
По мнению президента, Россия "незаконно" останавливает и досматривает суда, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив.
"Это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море. Осуществить эскалацию напряжения, не исключено — провести военную операцию против Мариуполя, где осуществляется экспорт продукции чёрной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря", — уверен Порошенко.
Ранее в Черном море стартовала активная фаза морского компонента учений Украины и США Sea Breeze 2018.
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