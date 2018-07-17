Россиянка задержана в США по подозрению в шпионаже

В США задержали россиянку Марию Бутину по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство юстиции США.
Бутину заподозрили в "сговоре c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве. Кроме того, россиянку обвинили в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику".
Обвинение предполагает, что она действовала без официального, требующегося по закону раскрытия того обстоятельства, что она была агентом российского правительства. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
"Мария Бутина, 29 лет, гражданка России, проживающая в Вашингтоне, округ Колумбия, была задержана 15 июля 2018 года в Вашингтоне и впервые предстала сегодня во второй половине дня перед судьей в окружном суде округа Колумбия. Ее оставили под стражей до слушаний 18 июля 2018 года", — говорится в заявлении.
Минюст сообщил, что, согласно обвинительному заключению, с 2015-го и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению члена российского правительства, который раньше был депутатом, а теперь занимает высокий пост в Центробанке. По информации американского ведомства, этот человек находится под санкциями Минфина США.
Имя российского официального лица не называется, однако ранее СМИ в США предполагали, что Бутина была связана с замглавы Банка России Александром Торшиным.
В качестве доказательств обвинения приводятся сведения, что Бутина общалась с неназванным лицом в российском правительстве по интернету, а также устанавливала связи с неназванным гражданином США, который бы представил ее затем влиятельным людям в Америке.
Бутина находилась в США по студенческой визе, уточняется в обвинительном заключении.
Ранее американские СМИ предполагали, что Бутина пыталась наладить связи с местным оружейным лобби — Американской стрелковой ассоциацией (NRA). Предполагаемая связь замглавы Центробанка Торшина с NRA через Бутину преподносилась как доказательство "сговора" президента Дональда Трампа с Россией на том основании, что NRA поддерживает республиканцев и Трампа.
Комментарии
Аааа это та помешанная на свободе оружия! доигралась! щас янки тебе расскажут про свободу и демократии научат! Работала бы и была бы на свободе!