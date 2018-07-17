Посольство России в США прокомментировало задержание "шпионки" Бутиной

Российское посольство в США выясняет обстоятельства задержания и место нахождения гражданки РФ Марии Бутиной, задержанной в Штатах по подозрению в шпионаже, и добивается от американских властей доступа к ней, об этом сообщается в Twitter дипмиссии.
"Консульский отдел Посольства России в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания М.В.Бутиной и ее местонахождение. Находимся в контакте с американскими властями", — говорится в сообщении.
"Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты ее законных прав", — подчеркнули в посольстве.
Ранее в понедельник Минюст США объявил о том, что Марии Бутиной — главе общественной организации "Право на оружие" — предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России. Для этого она якобы использовала личные отношения с неназванным гражданином США, "имеющим влияние на американскую политику".
Комментарии
Ура. Там узнают про родину Бутиной-Барнаул.
Подарите ее пендосам! нам она зачем? ничего полезного не сделала и не собиралась (раздача всем стволов, чтоб сократить население страны не в счет)