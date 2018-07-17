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Посольство России в США прокомментировало задержание "шпионки" Бутиной

, ИА "Амител"
"Находимся в контакте с американскими властями", - говорится в сообщении дипмиссии

Фото: twitter.com/RussiaInUSA

Российское посольство в США выясняет обстоятельства задержания и место нахождения гражданки РФ Марии Бутиной, задержанной в Штатах по подозрению в шпионаже, и добивается от американских властей доступа к ней, об этом сообщается в Twitter дипмиссии.

"Консульский отдел Посольства России в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания М.В.Бутиной и ее местонахождение. Находимся в контакте с американскими властями", — говорится в сообщении.

"Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты ее законных прав", — подчеркнули в посольстве.

Ранее в понедельник Минюст США объявил о том, что Марии Бутиной — главе общественной организации "Право на оружие" — предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России. Для этого она якобы использовала личные отношения с неназванным гражданином США, "имеющим влияние на американскую политику".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

17.07.2018 07:20
Иван Аморалов

Ура. Там узнают про родину Бутиной-Барнаул.

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17.07.2018 07:47
гость

Подарите ее пендосам! нам она зачем? ничего полезного не сделала и не собиралась (раздача всем стволов, чтоб сократить население страны не в счет)

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