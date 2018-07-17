Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в своем Twitter поделился впечатлениями от пресс-конференции лидеров России и США в Хельсинки.
President @realDonaldTrump, remember, America first. pic.twitter.com/JDEm2rR50G— Arnold (@Schwarzenegger) 16 июля 2018 г.
Шварценеггер отметил, что Трамп "стоял словно маленькая сырая макаронина, словно маленький мальчик-поклонник".
"Я задавался вопросом, когда же вы попросите у него автограф, совместное селфи или что-то подобное", — сказал Шварценеггер.
Он также призвал Трампа помнить, что Америка — в первую очередь.
Комментарии
Что шварц,что маккейн своё уже отжили,но интересы пиндосии считают превыше всего...
А весь мир пусть подождёт...Имперские замашки у них в крови.