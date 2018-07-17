Минфин придумал для россиян новую систему страхования жилья

Заместитель директора департамента финансовой политики Министерства финансов России Вера Балакирева в беседе с "Российской газетой" рассказала о новой системе страхования жилья.
"Страхование жилья в рамках новой системы будет добровольным для граждан, они могут участвовать в ней по собственной воле. Мы надеемся, что предлагаемый формат окажется востребованным, поскольку будет доступнее по цене, чем заключение коммерческого договора страхования со страховщиком", - заявила Балакирева.
Она отметила, что законопроект обеспечивает принципиально новый подход к возмещению ущерба, причиненного жилым помещениям граждан в результате чрезвычайных ситуаций.
Документ сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме. В случае его принятия планируется задействовать три источника для более полного возмещения — федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых организаций.
"Законопроект предоставляет субъектам право принимать региональные программы защиты жилищных прав граждан с использованием механизма страхования. Подобная программа уже много лет работает в Москве", — уточнила Балакирева.
Она также сообщила, что концепция законопроекта уже поддержана всеми заинтересованными сторонами.
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