ДТП с участием пяти автомобилей произошло под мостом в Барнауле

Фото: Евгений Фишер/vk.com/incident22
В Барнауле вечером 16 июля под мостом, расположенным на пересечении проспекта Строителей и Павловского тракта, водитель на автомобиле Honda спровоцировал ДТП, в котором пострадало пять автомобилей, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
"Пострадавших среди людей нет. У виновника ДТП имеются признаки алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.
"Мы — машина, которая приняла основной удар на себя. Ребенок шести лет напугался так, что всю ночь потом успокаивала. Больше всего досталось мужу, левый руль у авто. Эта гнида (да простит меня Господь) просто вывалился из машины, он пьяный был вусмерть! Я ему говорю, в переводе на приличный язык: ты, плохой человек, зачем пьяный за руль сел? А тот плечами пожал и даже промычать в ответ был не в состоянии. Мимо проезжали автомобили и сказали, что он с такой скоростью просто скрывался с места аварии на Павловском тракте, так что на его счету за вчерашний день не только четыре авто под мостом. Нашу машину увезли на эвакуаторе, и когда мы ее увидим снова – неизвестно! У г*****а нет страховки", — рассказала в интернет-сообществе "Барнаул22" одна из пострадавших в происшествии.
По словам очевидцев, водителю, спровоцировавшему массовое ДТП, другие участники ДТП успели надавать тумаков до приезда сотрудников полиции. Результатом происшествия также стала огромная пробка на дорогах в данном районе.
Комментарии
Урод!
водителю, спровоцировавшему массовое ДТП, другие участники ДТП успели надавать тумаков до приезда сотрудников полиции.
правильно сделали!!
На кол собаку!!!!!
тетка истеричка шо писец
бедный ребенок наверное больше ее матов испугался
17.07.2018 09:53 Остается пожелать, чтобы в тебя тачка на полном ходу въехала. До декабря бы башка от испуга тряслась, и до следующего июля в памперсах бы ходил.
guest365
зло побуждает зло
грубость рождает грубость
желая другому то что вы написали вы сами и получите скоро
и за памперсом сейчас прям сбегай для себя