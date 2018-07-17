Путину предложили стать символом России наряду с флагом и гимном

Президент России Владимир Путин в интервью Fox News заявил, что не претендует на то, чтобы быть символом страны, сообщает LIFE.
Во время беседы журналист Крис Уоллес сказал, что Путина часто называют сильным человеком и человеком, который является символом силы России.
"Я не претендую на то, чтобы быть символом России. Но с точки зрения действующего закона — флаг, гимн, сам институт президентской власти в известной степени являются символами страны, и не только России, но и любой другой страны", — сказал в ответ Путин.
Он также подчеркнул, что его работа в качестве президента "отражает то, чем занята Россия, чем она обеспокоена и на что готова пойти для того, чтобы нормализовать отношения со всеми странами".
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