Фракция "Единая Россия" приняла решение консолидированно голосовать за пакет проектов об изменениях в пенсионное законодательство, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы фракции Сергея Неверова.
"Есть решение президиума генсовета партии о консолидированном голосовании фракции за пакет законопроектов", — сказал Неверов по итогам заседания президиума фракции в понедельник, 16 июля.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.
Регионы России до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства.
Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье (окончательное) чтение.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране.
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин подсчитал, что повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий.
Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.
Комментарии
классовая сущность государства лезет изо всех щелей ))
"Единая Россия" единым фронтом выступит за повышение пенсионного возраста
единорасы, вы все светлосиние.
Четыре источника и четыре составных части поднятия пенсионного возраста:
Путин В.В.
Медведев Д.А.
Матвиенко В.И.
партия Единая Россия
))
была у Лаврова фраза: "*****, ***!"
Кто там за ЕдРо голосовал? Вот терь ешьте полной ложкой.
Вопрос о пенсиях нужно как минимум выносить на референдум, а не давать на откуп зажравшимся чинушам.
Статья 55 Конституции РФ
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
"Легенда о Нараяме" (фильм) Когда старику или старухе исполняется 70 лет, деревня и семья не должны больше кормить бесполезный рот. Старший сын должен на своих плечах отнести пожилого человека на вершину горы Нараяма умирать от голода и жажды. [em]Искусство в жизнь!!!![/em]
партия реальных дел
Не регрессивный НДФЛ , не повышение налога богатым, а повысить пенсионный возраст!!!! Выносите на референдум , иначе вы экономику подорвете, мне 40 лет я уже на инвалидность и нерабочая группа, кто там больше жить ???
перспективы для молодых в свете поднятия пенсионного возраста на 5(8) лет:
1. «Выброшенные на мороз» пожилые люди отберут ваши рабочие места и задемпингуют вашу зарплату.
2. Конкуренция на рынке труда увеличится сильнее, чем вы ожидаете, посчитав доли ныне работающих и не работающих пенсионеров.
3. Наличие пенсий и льгот у пожилых работников не увеличивает, а снижает демпинг по зарплате.
4. В связи с повышением пенсионного возраста, правительству в ближайшие годы придется принять ряд законов, ухудшающих положение молодых работников.
(c)
Да все норм, поноете успокоитесь и продолжите терпеть, другого вам не дано.
17.07.2018 09:48
- гость -
ути бозичьки. какие иностранцы повылазили.
школяр, историю браузера почистить не забудь.
Уменьшить свои аппетиты « едим россию» не желають, хотят на шее народной и дальше кататься с мантрой "какие плохие коммунисты" , шапито...
интересно в свете повышения пенсионного возраста на 5 (8) лет льготная категория граждан по налогу на имущество и транспортному налогу тоже поменяется...
с нетерпением ждем экономии местных бюджетных денег с 1 января 2019 года