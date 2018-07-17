Ведущий американского телеканала CNN Андерсон Купер в прямом эфире назвал позорным выступление президента Дональда Трампа на пресс-конференции, которую он вместе с Владимиром Путиным дал после двусторонних переговоров в Хельсинки.
"Вы смотрели, возможно, одно из самых позорных выступлений американского президента на саммите с российским лидером, что мне доводилось увидеть", — сказал ведущий сразу после того, как Трамп и Путин закончили отвечать на вопросы журналистов.
Как отмечает Associated Press, это заявление еще больше обострит и без того непростые отношения телеканала с Белым домом.
В частности, ранее репортеру CNN Джиму Акосте отказали в запланированном интервью советника президента по нацбезопасности Джона Болтона из-за "неуважительного отношения" его коллег к президенту.
После двухчасовых переговоров с глазу на глаз Трамп заявил, что сомневается в результатах расследования ФБР о вмешательстве России в американские выборы.
Также Трамп отметил, что хочет дружбы с Россией: "Наши отношения никогда не были хуже тех, которые мы видим сейчас. Но это изменилось четыре часа назад. Я действительно в это верю".
Комментарии
ключевое по ходу встречи
Путин:"Группа лиц, деловые партнёры господина Браудера незаконным образом заработали в России более полутора миллиардов долларов, не заплатили налоги ни в России, ни в Соединённых Штатах, но деньги эти в Соединённые Штаты перевели: 400 миллионов долларов направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон"
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