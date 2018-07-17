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Светофоры отключают на трех перекрестках в Барнауле 17 июля

, ИА "Амител"
Участников дорожного движения просят быть внимательнее и соблюдать требования дорожных знаков

Фото: vot69.ru

Светофоры на трех перекрестках отключают 17 июля в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Так, в связи с плановыми ремонтными работами с 09:00 до 16:00 отключили светофорные объекты на пересечении проспекта Космонавтов с улицей Горской и с 09:00 до 12:00 на пересечении улицы Малахова с улицей Сухэ-Батора.

Кроме того, с 14:00 до 16:00 не будет функционировать светофор на пересечении Южного тракта с Ленточным Бором.

Участников дорожного движения просят быть внимательнее на указанных участках дорог и соблюдать требования дорожных знаков.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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