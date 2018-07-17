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Светофоры на трех перекрестках отключают 17 июля в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Так, в связи с плановыми ремонтными работами с 09:00 до 16:00 отключили светофорные объекты на пересечении проспекта Космонавтов с улицей Горской и с 09:00 до 12:00 на пересечении улицы Малахова с улицей Сухэ-Батора.
Кроме того, с 14:00 до 16:00 не будет функционировать светофор на пересечении Южного тракта с Ленточным Бором.
Участников дорожного движения просят быть внимательнее на указанных участках дорог и соблюдать требования дорожных знаков.
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