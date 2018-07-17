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Упрощение получения российского гражданства поддержали в правительстве РФ

, ИА "Амител"
Поправки, разработанные МВД, позволят президенту определить необходимые категории иностранцев

Фото: youpassport.ru

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", которые упрощают процедуру получения российского гражданства, пишут "Известия" со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, поправки, разработанные МВД, позволят президенту определить категории иностранцев, которые получают право стать гражданами страны в упрощенном порядке.

При этом участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников получат возможность подавать документы на гражданство, даже если у них нет прописки — для этого потребуется оформить разрешение на временное проживание или вид на жительство.

По мнению экспертов, данные меры позволят принять в граждане РФ людей, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

17.07.2018 10:28
- гость -

"По мнению экспертов, данные меры позволят принять в граждане РФ людей, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима."

Хорошо подмечено экспертами - сложная общественно-политическая и экономическая обстановка в России!!!.

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