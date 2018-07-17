Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", которые упрощают процедуру получения российского гражданства, пишут "Известия" со ссылкой на свои источники.
Как отмечается, поправки, разработанные МВД, позволят президенту определить категории иностранцев, которые получают право стать гражданами страны в упрощенном порядке.
При этом участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников получат возможность подавать документы на гражданство, даже если у них нет прописки — для этого потребуется оформить разрешение на временное проживание или вид на жительство.
По мнению экспертов, данные меры позволят принять в граждане РФ людей, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.
Комментарии
"По мнению экспертов, данные меры позволят принять в граждане РФ людей, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима."
Хорошо подмечено экспертами - сложная общественно-политическая и экономическая обстановка в России!!!.