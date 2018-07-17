ГИБДД зафиксировала снижение числа ДТП по вине пьяных водителей на 20%

Количество аварий по вине пьяных водителей в России в период с января по май 2018 года сократилось на 20% по сравнению с аналогичными показателями 2017 года, пишут "Известия" со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Отмечается, что за пять месяцев текущего года по вине пьяных водителей произошло 3,5 тыс. ДТП, при этом в 2017 году этот показатель составлял 4,4 тыс.
По данным ведомства, пресекать подобные случаи помогают граждане, которые жалуются на нетрезвых водителей, в том числе с помощью социальных сетей и мессенджеров в специальных группах ГИБДД.
"Нетрезвых водителей стало меньше на дорогах. Сократилось количество ДТП с их участием. Но при этом сама проблема никуда не ушла, она осталась. И поэтому сегодня необходимо нарабатывать меры, которые позволили бы еще в большей степени снизить пьянство за рулем", — отметили в ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в России за первые пять месяцев 2018 года количество дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах снизилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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