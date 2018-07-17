Вторник, 17 Июль, 12:28

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 62,26
€ 72,8
414746
22°
Обь
247см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

ГИБДД зафиксировала снижение числа ДТП по вине пьяных водителей на 20%

, ИА "Амител"
"Но при этом сама проблема никуда не ушла, она осталась", - отметили в ГИБДД

Фото: miasskiy.ru

Количество аварий по вине пьяных водителей в России в период с января по май 2018 года сократилось на 20% по сравнению с аналогичными показателями 2017 года, пишут "Известия" со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Отмечается, что за пять месяцев текущего года по вине пьяных водителей произошло 3,5 тыс. ДТП, при этом в 2017 году этот показатель составлял 4,4 тыс.

По данным ведомства, пресекать подобные случаи помогают граждане, которые жалуются на нетрезвых водителей, в том числе с помощью социальных сетей и мессенджеров в специальных группах ГИБДД.

"Нетрезвых водителей стало меньше на дорогах. Сократилось количество ДТП с их участием. Но при этом сама проблема никуда не ушла, она осталась. И поэтому сегодня необходимо нарабатывать меры, которые позволили бы еще в большей степени снизить пьянство за рулем", — отметили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в России за первые пять месяцев 2018 года количество дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах снизилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
12:21
Женщину сбили на "зебре", где просят установить "лежачего полицейского" 0
12:12
Губернаторам разрешили бороться с терроризмом в деревнях и селах 0
12:03
Очевидцы: экскаватор снес часть моста на проспекте Строителей в Барнауле 1
11:49
Аварийный ремонт колодца ведут в самом сердце Барнаула 17 июля 0
11:34
Ученые придумали, как вылечить рак мозга одним уколом 0
11:25
Любительница стрельбы: фото "русской шпионки" Марии Бутиной 0
11:15
Потолок в 40 млн рублей: сколько тратят на выборы кандидаты в главы Алтая 6
11:03
Депутат ГД: объекты инфраструктуры после ЧМ будут использоваться эффективно 0
10:55
Бийчанина судят за публикацию пикантных фото и видео своей знакомой 6
10:34
Задержание выпускницы АлтГУ в США назвали проявлением "охоты на ведьм" 3
10:34
"Политех" вошел в топ-20 вузов РФ по уровню зарплат выпускников сферы IT 0
10:21
Крушение династии: как 100 лет назад большевики расправились с Романовыми 8
10:14
ГИБДД зафиксировала снижение числа ДТП по вине пьяных водителей на 20% 0
10:03
Упрощение получения российского гражданства поддержали в правительстве РФ 1
09:51
Загоревшееся сено в Славгороде тушили 16 пожарных 2
09:35
Сладкоежкам посвящается: проходи тест и выигрывай вкусный приз от "Форне" 1
09:34
CNN назвал позорным выступление Трампа на пресс-конференции с Путиным 3
09:27
Светофоры отключают на трех перекрестках в Барнауле 17 июля 1
09:14
"Единая Россия" единым фронтом выступит за повышение пенсионного возраста 27
09:02
Путину предложили стать символом России наряду с флагом и гимном 3
08:54
ДТП с участием пяти автомобилей произошло под мостом в Барнауле 12
08:45
Минфин придумал для россиян новую систему страхования жилья 2
08:36
Шварценеггер сравнил Трампа с маленькой сырой макарониной 1
08:25
Как "ядрена копоть" помогает БГЭС бороться  с должниками 0
08:17
Жилье бизнес-класса в Барнауле: пять слагаемых безупречного качества 0
08:06
Чемпионы мира и Олимпиад: кто приедет в Барнаул на крутой турнир по гребле 0
08:00
Преображение "Барнаула": каким стал легендарный отель 0
07:50
Как правильно выбрать арбуз: 6 шагов знающего покупателя 0
07:34
Квартиру в окруженном бором жилкомплексе продают в Барнауле за 11,2 млн руб 0
07:30
ФГ БКС: "В мировоззрении частных инвесторов произошел качественный поворот" 0
07:22
"На последнем издохе": перевозчики просят срочно поднять тарифы в Барнауле 32
07:15
Настоящие герои: барнаульцы благодарят пожарных за спасение 1
07:03
Компания "Алтай-Кокс" отметила День металлурга 0
06:48
Дождались: кто и как ремонтирует бийские дворы в 2018 году 0
06:32
Госпожа канцлер: подборка интересных фактов из жизни Ангелы Меркель 13
06:23
Селфи с кошками, которые ну очень не хотят фотографироваться 1
06:14
Дожди и уже не +30: прогноз погоды в Алтайском крае на 17 июля 0
06:01
Там, где солнце: как проводят лето алтайские политики 0
05:48
Посольство России в США ответило на задержание алтайской "шпионки" Бутиной 3
04:54
Выпускница АлтГУ задержана в США по подозрению в шпионаже 3
03:50
Порошенко ответили на страх "нападения" России на Мариуполь 1
02:40
Порошенко опасается "нападения" России на Мариуполь 0
01:34
Лавров: встреча Путина и Трампа прошла "лучше, чем супер" 1
00:12
Ученые назвали Туринскую плащаницу подделкой 1
23:50
Трамп заявил, что США будут конкурировать с проектом "Северный поток - 2" 0
23:32
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму 0
23:01
Трамп рассказал, как его изменила встреча с Путиным в Хельсинки 1
22:29
Путин назвал успешными переговоры с Трампом 0
22:20
Взрыв прогремел в кафе в Москве 0
22:15
"Ювентус" за день продал футболок Роналду на 55 миллионов евро 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.