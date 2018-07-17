Ученые медицинской клиники Университета Джона Хопкинса создали вакцину, способную уничтожать онкологические образования мозга на клеточном уровне, сообщает телеканал 360 со ссылкой на сайт Nano Letters.
Для создания нового препарата генетики использовали модифицированные малые молекулы, так называемые микроРНК. Эти молекулы принимают участие в регуляции экспрессии генов.
Мышам, которым заранее была проведена операция по вживлению опухоли в мозг, вводили вакцину. Ученые заметили, что лекарство буквально выжигало пораженные участки мозга и стимулировало рост здоровых клеток.
Специалистам удалось обойти гематоэнцефалический барьер, который является естественным "шлюзом" между мозгом человека и остальным телом.
Лекарство в микродозах "расфасовали" по органическим "пакетам", каждый из которых в 1000 раз тоньше человеческого волоса. Раковые клетки поглощают эти пакеты, за счет чего освобождаются модифицированные микроРНК.
Полноценный безоперационный метод лечения рака мозга пока еще не создан, но показатели выживаемости у лабораторных грызунов весьма велики.
Ученые настроены позитивно. Они уверены, что "укол" от рака может быть создан раньше, чем обещали даже самые оптимистичные прогнозы.
Комментарии