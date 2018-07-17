Ученые предсказали рост смертности из-за кондиционеров, которые понадобятся человечеству в жаркую погоду, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Science Alert.
Как пояснили исследователи, глобальное потепление приведет к росту спроса на кондиционеры, чья работа спровоцирует увеличение уровня загрязнения воздуха, что приведет к повышению риска преждевременной смерти.
Как посчитали специалисты, повышение температуры на 3 градуса повысит популярность кондиционеров на треть от сегодняшнего уровня.
К 2050 году из-за увеличенного спроса на электричество и высокого уровня загрязнения воздуха огромное количество людей будет умирать раньше срока, уверены ученые.
По мнению специалистов, минимизировать ущерб можно при условии использования возобновляемых источников электроэнергии.
Комментарии
" глобальное потепление приведет к росту спроса на кондиционеры, чья работа спровоцирует увеличение уровня загрязнения воздуха, что приведет к повышению риска преждевременной смерти"
Знакомая рассказывает, что их начальница в климаксе, а м.б. уже в маразме, включает кондиционер так, что в кабинете +16 градусов, в конце дня у всех зубы стучат и похоже, что они до своего климакса топрос не доживут.